Экономика

19:06 02.12.2019

Кабмин утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции

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Кабмин утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции

Кабинет министров утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции.

Согласно постановлению правительства от 23 октября 2019 года №970, данный порядок определяет подробные правила относительно схемы чередования культур в севообороте, применения органических удобрений при производстве, использования органических семян и посадочного материала, использования органических кормов для кормления животных и др.

В целом порядок определяет подробные правила органического производства и обращения органической продукции таких отраслей, как растениеводство, животноводство, грибоводство аквакультура, производство органических морских водорослей, органических пищевых продуктов, органических кормов и заготовки органических объектов растительного мира.

Как сообщалось, Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" вступил в силу 2 августа. Он устанавливает требования к производству органической продукции, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизму сертификации органического производства, предусматривает создание реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.

Теги: #органика #кабмин
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