Экономика

15:17 02.12.2019

Задолженность населения за жилкомуслуги в октябре увеличилась на 1,7%

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Задолженность населения за жилкомуслуги в октябре увеличилась на 1,7%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года увеличилась на 1,7% к сентябрю-2019 и составила 47,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в октябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 5,8 млрд грн, что составило 83,2% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3 млрд грн (105,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в октябре-2019 зафиксирован в Одесской (98,6% суммы начислений), Херсонской (97,7%) и Запорожской (91,2%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Сумской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях (63-80% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 57,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 446,9 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 258 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в сентябре-2019 составили 938,9 грн.

Теги: #жилкомуслуги #госстат
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