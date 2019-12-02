Экономика

14:32 02.12.2019

Облигации "Метинвеста" включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков CEMBI

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Облигации "Метинвеста" включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков CEMBI

Европейские облигации со сроком погашения в 2029 году, выпущенные международной вертикально интегрированной группой горно-металлургических компаний "Метинвест", включены в семейство индексов облигаций корпоративных эмитентов развивающихся рынков CEMBI (Corporate Emerging Markets Bond Index), рассчитываемое банком JPMorgan.

Как сообщается в пресс-релизе группы в понедельник, индексы CEMBI представляют собой глобальный бенчмарк для отслеживания долговых обязательств, деноминированных в долларах США и эмитируемых корпорациями развивающихся рынков.

Пресс-служба напоминает, что облигации-2029 были выпущены 17 октября 2019 года в рамках успешного дебютного размещения группой облигаций в двух валютах и завершения сделки по продлению сроков погашения еврооблигаций, находящихся в обращении. Облигации-2029 были добавлены в следующие высокодоходные индексы CEMBI после их регулярного пересчета 29 ноября 2019 года: CEMBI Broad и CEMBI Broad Diversified.

Как сообщалось, группа "Метинвест" разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на EUR300 млн под 5,75% годовых.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #jpmorgan
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