Экономика

12:19 02.12.2019

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

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Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу, заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Теги: #оржель #рф #поставки_газа #минэкоэнерго #газ
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