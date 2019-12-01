Британия, Франция и Германия приветствовали расширение INSTEX

Лондон, Париж и Берлин выступали с совестным заявлением, в котором приветствовали решение шести европейских стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчетов с Ираном - INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).

"Как учредители инструмента расчетов с Ираном (INSTEX), Франция, Германия и Соединенное Королевство горячо приветствуют решение правительств Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции присоединиться к INSTEX в качестве акционеров", - говорится в совместном заявлении трех стран.

Базирующийся в Париже INSTEX функционирует как клиринговый центр, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие продукты или услуги.

Накануне шесть упомянутых стран в совместном заявлении отметили, что они "придают большое значение сохранению и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми заинтересованными сторонами".

INSTEX был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из СВПД и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций, предусматривающих доведение Ираном экспорта нефти до "нулевого значения". Под санкции могут попасть страны, которые продолжают нефтяное сотрудничество с Ираном.