IRENA поддерживает Украину в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации экономики

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA Франческо Ла Камера на открытии 10 Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике и заверил Украину в поддержке в этой сфере, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Диверсифицировать энергоресурсы - вполне реально. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути", - подчеркнул Ла Камера.

В частности, эксперты IRENA консультировали Украины при разработке законодательной базы аукционов. Как показывает опыт различных стран мира, аукционы - эффективный инструмент для удешевления электроэнергии, вырабатываемой с возобновляемых источников.

Ла Камера отметил, что мир наращивает темпы перехода на "чистую" энергию: "На протяжении последних 7 лет мы наблюдаем ежегодное увеличение объемов новых мощностей« чистой »энергетики, превышающих мощности традиционной энергетики. В 2018 в мире внедрено 170 ГВт новых проектов «зеленой» энергетики", заявил он.

"При этом, "чистые" технологии дешевеют. По оценкам экспертов, в будущем СЭС и ВЭС станут более выгодными источниками электроэнергии, чем традиционные энергоносители", - добавил Ла Камера.

Также эксперты IRENA проанализировали состояние развития возобновляемой энергетики в странах Юго-Восточной Европы. Отмечается, что регионе работает 127 ГВт мощностей, которые генерируют "чистую" энергию. К 2030 г. эти показатели можно увеличить почти в 5 раз и достичь 620 ГВт.

Кроме этого, в рамках Форума гендиректор IRENA провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, во время которой стороны обсудили инвестиционную привлекательность возобновляемой энергетики и планы дальнейшего развития в Украине.

Ла Камера напомнил, что "зеленые" проекты имеют многочисленные преимущества и позволяют одновременно решать энергетические, экологические, экономические и социальные вопросы общин.