Экономика

20:55 29.11.2019

Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

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Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

Украина получит 108, 5 млн грн от продажи Фондом государственного имущества трех объектов государственной собственности, сообщает пресс-служба правительства.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабмина.

Так, согласно данным Фонда госимущества крупнейшие среди проданных недавно объектов: оптовый рынок в Броварах, проданный за 44,5 млн грн; "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" – за 3,5 млн грн, а также проданы 100% акций "АО Украина Туристическая".

"Фонд госимущества должен продолжить работу относительно 415 объектов из 500, которые правительство недавно передал в Фонд государственного имущества", - сказано в сообщении.

Теги: #украина #кабмин
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