"Газпром" и новый оператор ГТС Украины в Вене продолжают согласовывать соглашения об интерконнекте - топ-менеджер "Нафтогаза"

Переговоры о согласовании договора о присоединении сетей (interconnection agreement) между ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом" (РФ), начавшиеся в четверг в Вене, продолжаются, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"У нас есть новый руководитель оператора Сергей Макогон. Он остался в Вене и вместе с еще четырьмя представителями-технарями продолжает обсуждать технические моменты этого межоператорского соглашения", – сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу вечером.

"Если они, скорее всего, по многим вопросам не смогут договориться и как только они скажут, о чем не смогли договориться, это выносится на трехсторонний технический уровень (с представителями Еврокомиссии – ИФ), – пояснил представитель "Нафтогаза".

По словам Витренко, это будет или встреча на техническом уровне, или в режиме видео-конференции с участием технических представителей Еврокомиссии, как можно найти какие-то компромиссы.