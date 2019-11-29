Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

Украина и Российская Федерация приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей (interconnection agreement) по европейским правилам, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", представители которой присутствовали на встрече в Вене в четверг.

"Из хорошего: мы, наконец, получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор мы не имели никакого ответа", – отмечено в сообщении.