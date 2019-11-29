Экономика

16:46 29.11.2019

"Эпицентр К" открывает после реконструкции крупнейший ТЦ в Тернополе

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"Эпицентр К" открывает после реконструкции крупнейший ТЦ в Тернополе

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, открывает после реконструкции и достройки торговый центр в Тернополе, который станет крупнейшим объектом сети в области.

Как сообщила пресс-служба ритейлера в пятницу, площадь ТЦ, построенного в 2008 году, после обновления увеличилась в 1,5 раза – до 25 тыс. кв. м.

"Таким образом, компания продолжает программу реконструкции торговых центров сети, начатую в 2015 году. За четыре года в инновационные ТЦ уже переформатированы 13 объектов. До конца года в планах – открытие еще трех новых и переформатированных ТЦ", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в объекте, помимо прочего, будет открыт магазин сети мультибрендовых спортивных товаров Intersport на площади 605 кв. м. Среди крупнейших отделов - "Сад и огород" (3,6 тыс. кв. м), "Строительные материалы" с открытыми площадками (2,7 тыс. кв. м), "Изделия из дерева" (2 тыс. кв. м).

В целом в ТЦ представлено более 200 тыс. артикулов товаров.

Кроме реноваций отделов, усовершенствованная и внутренняя навигация, учтены многие нюансы для удобства и комфорта покупателей. Объект также включает центр выдачи товаров в интернет-магазине 27.ua и паркинг на 650 машиномест.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которых занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем числится Михайлишин.

Теги: #эпицентр #тернополь #тц
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