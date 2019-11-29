Экономика

15:14 29.11.2019

Единственной международной организацией, нашедшей способы наказания российского терроризма, стала WADA - эксперт

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является единственной международной организацией, нашедшей действенный механизм реакции на противозаконную деятельность РФ, отмечает заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"На самом деле, такое впечатление, что единственной международной организацией, которая нашла способы наказания российского терроризма, является WADA – антидопинговая организация, которая все-таки нашла возможности и механизмы, и в отличии от ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, вводит жесткие санкции, которые сейчас могут разрушить российский спорт из-за вроде бы умной, с точки зрения господина Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) политики, которую никто как будто бы не может распознать”, - пояснил Самусь в пятницу в Киеве во время конференции "Терроризм во внутренней и внешней политике России", организованной Центром исследования России.

По словам эксперта, во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина-Германия, Франция, РФ) в Париже 9 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому придется определиться с тем, является РФ государством-террористом либо партнером. "Особенно хотел бы напомнить о приближении такой даты, как 9 декабря, когда украинскому президенту, украинскому государству надо будет определяться, с кем мы имеем дело: или это государство-террорист, или это партнер, с которым можно вести разговоры. Такое впечатление, что Франция и Германия считают эту страну своим партнером, к сожалению. И украинскому руководству будет очень тяжело противостоять этому", - сказал Самусь.

"Ведь все понимают, кто сбил самолет MH-17, все понимают, кто сделал попытку отравления Скрипалей, все понимают, кто ведет войну против Украины, все понимают, кто оккупировал и аннексировал Крым, а на самом деле ни реакции ООН, ни реакции НАТО, ни реакции ЕС, реальной адекватной реакции мы не видим", - резюмировал Самусь.

Теги: #рф #wada #мнение
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