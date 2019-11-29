Экономика

10:31 29.11.2019

Южно-Украинская АЭС подключила блок №3 к сети после завершения планового ремонта

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Южно-Украинская АЭС подключила блок №3 к сети после завершения планового ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 29 ноября в 01:36 подключила третий блок к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 370-е сутки среднего планового ремонта, блоке №1 Запорожской АЭС – 65-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #южно_украинская_аэс #ремонт #аэс
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