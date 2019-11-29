Инфляция во Франции в ноябре ускорилась, рост потребрасходов в октябре был ниже прогноза
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.
Относительно октября цены увеличились на 0,1%.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,1% и не ожидали изменения второго.
Между тем потребительские расходы в октябре повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 1,2% в годовом выражении, сообщило Insee.
Эксперты предполагали повышение первого показателя на 0,3% и снижение второго на аналогичную величину.