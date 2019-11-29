Инфляция во Франции в ноябре ускорилась, рост потребрасходов в октябре был ниже прогноза

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно октября цены увеличились на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,1% и не ожидали изменения второго.

Между тем потребительские расходы в октябре повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 1,2% в годовом выражении, сообщило Insee.

Эксперты предполагали повышение первого показателя на 0,3% и снижение второго на аналогичную величину.