Экономика

09:21 29.11.2019

Нафтогаз намерен исполнить решение арбитража о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

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Нафтогаз намерен исполнить решение арбитража о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Теги: #нафтогаз #латвия #газпром #нафтогаз_украины
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