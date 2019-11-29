Экономика

09:16 29.11.2019

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу-отводу OPAL

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Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу-отводу OPAL

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно восточного газопровода-отвода "Северного потока" OPAL, сообщило в четверг Польское радио.

По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским "Газпромом", однако Германия успела подать апелляцию.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода "Северный поток" позволит "Газпрому" перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши, отмечает радио.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" и Европейской комиссии не удавалось договориться о регулировании работы этой газовой магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 году. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Ранее в четверг стало известно, что Европейская комиссия не будет обжаловать решение Суда ЕС. Кроме OPAL, существует западный отвод от "Северного потока" - NEL.

Теги: #северный_поток #ес #газпром #opal #германия
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