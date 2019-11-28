Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

Россия и Украина договорились об интенсификации совместной работы в двухстороннем формате по газовой теме в ближайшие дни, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двухстороннем формате в ближайшие дни", - сообщило Минэнерго.