Экономика

20:16 28.11.2019

Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

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Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

Россия и Украина договорились об интенсификации совместной работы в двухстороннем формате по газовой теме в ближайшие дни, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двухстороннем формате в ближайшие дни", - сообщило Минэнерго.

Теги: #газ #переговоры #россия #украина
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