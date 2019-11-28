"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет о нормализации ситуации с документами по шахте им. Артема и продолжении ее работы

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) заявил о нормализации ситуации с документами на работу шахты им.Артема, осуществляющей добычу железной руды подземным способом, и продолжении ее работы.

"Угроза прекращения добычи руды в шахте им.Артема с первого декабря миновала – ряд приказов об этом отменил новый руководитель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, устранив коллизию, которая возникла при его предшественниках", - сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

При этом поясняется, что в октябре 2007 года АМКР получил специальное разрешение (лицензию) на добычу руды на месторождении "Рудник им.Кирова" (поле шахты им.Артема). Она была выдана на два участка – извлечения руды подземным способом (до горизонта 1135 метров) и открытым (карьер "Южный").

В ноябре 2014-го добыча в карьере была приостановлена из-за высокого коэффициента вскрыши и низкой рентабельности. В 2015-2016 годах предприятие подготовило технико-экономическое обоснование о нецелесообразности дальнейшей добычи в "Южном". В сентябре 2017-го Госгеонедр исключила права на этот участок у АМКР и через два месяца передала их другой компании – "Рудомайн", выдав ей на это лицензию.

"Однако история получила неожиданное продолжение. В 2018 году Госгеонедр по результатам своей проверки посчитала, что "ArcelorMittal Кривой Рог" допустил три нарушения, и потребовала их устранить", - констатируется в пресс-релизе, и уточняется, что два из трех замечаний предприятие выполнило. Так, был изменен проект по вскрытию и разработке горизонта 1135 метров, а также скорректирована программа работ в шахте (после исключения "Южного" проектную мощность снизили с 2 до 1,5 млн тонн в год). Что касается третьей претензии, то Госгеонедр указывала, что предприятие не выполнило комплекс мер по консервации участка на "Южном".

"Формально это предписывает один из пунктов особых условий лицензии (при том, что в карьере уже давно законно работала другая компания, которая получила на это все права). Казалось бы, чего проще – внести изменения в документ. "ArcelorMittal Кривой Рог" подает заявление, но изменения почему-то служба вносит не в полном объеме. При этом в апреле 2019 года издает приказ о приостановке действия лицензии, а значит – возникает угроза прекращения добычи в шахте, в которой трудится почти 1000 человек", - отмечает пресс-служба.

По ее словам, все обращения предприятия по какой-то причине остаются без ответа. Но с приходом Романа Опимаха, назначенного Кабмином 6 ноября (в Госгеонедр за последние годы сменилось несколько руководителей), вопрос был решен оперативно. Так, 22 ноября рабочая группа по вопросам недропользования приняла необходимые решения, а новый глава Госгеонедр отменил ряд приказов. Таким образом, предприятие получило право продолжать добычу в шахте и внести необходимые изменения в лицензию в полном объеме.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" в июне текущего года заявлял о намерении инвестировать в обновление шахты им. Артема в 2019 году более 142 млн грн.

Ежегодно шахта добывает более 900 тыс. тонн руды.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".