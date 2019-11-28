Экономика

17:40 28.11.2019

JTI выводит на рынок Украины новый продукт

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JTI выводит на рынок Украины новый продукт

Japan Tobacco International (JTI) выводит на рынок Украины новый электронный испаритель Logic Compact, который до конца года будет представлен в 27 странах.

Об этом сообщил директор по маркетингу "JTI Украина" Александр Пономарчук в ходе презентации Logic Compact в Киеве в четверг.

"Мы запускаем продукт в Киеве. Если брать рынок, то 7,4% - электронные испарители, 8,4% - табачные испарители, 84,2% - сигареты. При этом рынок е-вейпов в Киеве за год вырос вдвое - с $33 млн в 2018-м до $63 млн в 2019-м. До 2021 года ожидаем рост в Киеве до $106 млн и в общем по Украине до $290 млн", - сказал он.

В настоящее время продукт представлен в 20 странах.

По словам Пономарчука, наибольшими потребителями продукции Logic являются рынки Англии, Франции и Италии, а с появлением Logic Compact наибольшим рынком стала РФ.

По его словам, компания видит большой потенциал продукта на рынке электронных сигарет в Украине.

"Мы принимаем во внимание регулирование рынка, мы понимаем, что оно придет рано или поздно. Однако подход основывается на потенциале - если рынок выгоден, мы туда идем",- сказал Пономарчук.

При этом он сообщил, что исследования показали: пар продукта содержит на 95% меньше компонентов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для снижения в сигаретном дыму.

Продукт будет доступен с 29 ноября в интернет-магазине Rozetka и в магазинах ТЦ Lavina Mall и River Mall. Розничная цена девайса - 699 грн, набора из двух сменных картриджей - 99 грн.

Japan Tobacco International - международное подразделение Japan Tobacco. Выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.

Теги: #jti
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