Экономика

17:29 28.11.2019

Roshen Winter Village стоимостью 170 млн грн начнет работу в Киеве 30 ноября

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Roshen Winter Village стоимостью 170 млн грн начнет работу в Киеве 30 ноября

Корпорация Roshen (Киев), крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, потратила на создание и запуск зимней ярмарки и катка Roshen Winter Village на территории Киевской кондитерской фабрики "Рошен" более 170 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, на территории Киевской кондитерской фабрики "Рошен" 30 ноября впервые откроется Roshen Winter Village, который включает зимнюю ярмарку, открытый каток, парк с фонтаном, городской стрит-фуд, в центре которого расположится праздничная елка.

Сезонный каток является одним из крупнейших в Украине – его площадь составляет почти 2 тыс. кв. м. В частности, он размещен в новом парке, созданном в рамках проекта Roshen Plaza.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, проект парка с фонтаном и катком разработало ландшафтное бюро InSitu (Лион, Франция). Каток имеет подсветку из оптоволокна, замороженного в льду, и светомузыкальное шоу.

"Установка катка Roshen не нацелена на получение прибыли, поскольку средства, поступающие от продажи билетов, не покрывают расходы", - утверждают в компании.

Торжественное открытие катка и зажигание Новогодней елки запланировано на 7 декабря.

Теги: #киев #roshen_winter_village #ярмарка #roshen
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