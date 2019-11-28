Экономика

16:54 28.11.2019

"Центрально-Европейская кондитерская компания" сына Порошенко вошла в число акционеров МИБ

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"Центрально-Европейская кондитерская компания" сына Порошенко вошла в число акционеров МИБ

ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Украины - Алексей Порошенко, приобрела пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ, Киев), сообщается на сайте финучреждения.

В пресс-службе банка агентству "Интерфакс-Украина" пока не уточнили, какой пакет акций приобрела компания и как изменилась структура акционерного капитала МИБ.

Как сообщалось, АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место (3,929 млн грн) среди 76 действовавших банков.

Как сообщалось, пятый президент Порошенко в декларации от 20 мая указывал себя бенефициарным владельцем ООО "ЦЕКК" и оставался им, как минимум, до 1 октября. По состоянию на 6 ноября, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических

лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), бенефициаром компании уже указан его сын - Алексей Порошенко.

Теги: #миб #порошенко #цекк
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