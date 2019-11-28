Экономика

15:23 28.11.2019

"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

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"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

АО "Укрпошта" начало подписание нового рамочного соглашения по закупке дизельного топлива на следующие два года, с декабря планирует начать еженедельные отборы среди его участников, сообщила компания на сайте.

"В новом рамочном соглашении по закупке дизельного топлива на 2020-2021 гг. уже участвуют девять поставщиков, среди которых - крупнейшие игроки рынка. Это свидетельствует о заинтересованности рынка в работе по простым и прозрачным правилам закупки по рамочному соглашению", - отмечается в сообщении.

В целом "Укрпошта" в рамках нового соглашения планирует закупить мелким оптом 6,2 млн л дизтоплива. Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления - 186 млн грн с НДС.

В "Укрпоште" также отметили, что выполнили первое рамочное соглашение по закупке дизтоплива, при этом сэкономив 7,9 млн грн от общей суммы ожидаемой стоимости.

В рамках соглашения компании-участники поставили "Укрпоште" более 1,6. млн л дизтоплива.

"Реальный эффект от применения механизма рамочного соглашения для нас гораздо больше, чем просто расчетная экономия. За это время мы не имели каких-либо проблем с поставками, всегда получали топливо по текущей рыночной цене, при этом не нужно было постоянно вести переговоры, заказывать справки и оформлять дополнительные соглашения на изменение цен, хотя колебания на рынке доходили до 22% в месяц (как это было в сентябре)", - отметил заместитель генерального директора по закупкам компании Александр Наход.

Как сообщалось, в ноябре "Укрпошта" начала процедуру закупки электроэнергии по рамочным соглашениям.

Подобная процедура предусматривает проведение тендерной закупки с целью прохождения поставщиками предварительной квалификации по неценовым критериям и итоговое заключение рамочного соглашения не менее чем с тремя поставщиками сроком до четырех лет. При этом в течение срока действия рамочного соглашения заказчик покупает продукцию отдельными партиями по конкурентным ценам без дополнительных соглашений.

По схеме рамочного соглашения можно приобретать товары или услуги широкого потребления, рыночные цены на которые значительно колеблются.

Теги: #укрпошта #соглашение #дизтопливо
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