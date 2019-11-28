Экономика

14:41 28.11.2019

Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков на "позитивный" вслед за суверенным

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Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков на "позитивный" вслед за суверенным

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен банка Аваль, Проминвестбанка, Сбербанка (все - Киев) и банка "Пивденный" (Одесса), со "стабильного" на "позитивный" вслед за прогнозом суверенного рейтинга Украины.

Как сообщается в пресс-релизе агентства в среду, Moody's подтвердило базовую оценку кредитоспособности украинских банков (Сaa1), рейтинги банков по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

Агентство также повысило долгосрочные депозитные рейтинги по национальной шкале Ощадбанка (до Baa3.ua с Ba1.ua), банка "Пивденный" (до Ba1.ua с Ba2.ua), Сбербанка (до Ba1.ua с Ba2.ua) и Проминвестбанка (до B1.ua с B2.ua) и подтвердило Райффайзен Банка Аваль на уровне A3.ua.

Согласно релизу, рейтинговые действия отражают улучшение условий финансирования украинских банков со стабильным прогнозом на 12-18 месяцев за счет роста депозитов, постепенной дедолларизации и снижения зависимости от рыночного фондирования.

Повышение прогноза рейтинга ПриватБанка обусловлено значительным улучшением показателей рентабельности и низкой зависимостью банка от рыночного финансирования, а также высоким уровнем ликвидных активов (более 70% от совокупных активов) - сообщило агентство.

Как отмечает Moody's, рейтинговые действия в отношении Укрэксимбанка вызваны повышением текущей доходности финучреждения и высоким уровнем ликвидных активов (более 50% от совокупных активов).

Пересмотр прогноза Райффайзен банка Аваль обусловлен улучшением качества активов банка, высокой доходностью по чистой процентной марже, снижением стоимости кредитов, стабильным уровнем фондирования, а также хорошим резервом капитала - отметили аналитики.

Как уточняет Moody's, рейтинговые действия относительно банка "Пивденный" отражают повышение качества активов финучреждения за счет снижения уровня проблемных кредитов, рост прибыли за последние годы, ограниченную зависимость от рыночного финансирования и достаточный запас ликвидности (около 30% от совокупных активов).

Подтверждение рейтингов Проминвестбанка и изменение прогноза обусловлено недавним укреплением позиций банка и его возвратом к прибыльности, при этом рейтинг финучреждения сдерживается высоким уровнем проблемных кредитов (96% кредитов), сокращением франшизы клиентов и ограничением возможностей для развития бизнеса, из-за санкций со стороны правительства Украины, говорится в пресс-релизе.

Эксперты уточняют, что рейтинговые действия в отношении Сбербанка обусловлены укреплением позиций капитала банка и возвратом к прибыльности, в частности за счет значительной финансовой поддержки материнской компании - российского Сбербанка - в размере 8,3 млрд грн в 2018 году и 3,3 млрд грн в 2019. При этом они уточнили, что Сбербанк ограничен высоким уровнем проблемных кредитов (77% займов брутто) и санкциями со стороны правительства Украины.

Согласно пресс-релизу, Moody's, наиболее значимые социальные риски украинских банков связаны с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, которая влияет на клиентскую базу банков и негативно сказывается на перспективах роста как банковской системы, так и экономики в целом.

Как сообщалось, 25 ноября Moody's улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

Теги: #банки #moodys #рейтинг #прогноз
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