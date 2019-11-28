Экономика

14:39 28.11.2019

Кабмин решил остановить инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

1 мин читать
Кабмин решил остановить инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила остановить реализацию проекта реконструкции здания "Украинского дома" по ул. Крещатик, 2 в Киеве стоимостью 757 млн грн, завершение которого предполагалось в 2022 году.

"Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году", - говорится в примечании к проекту реконструкции "Украинского дома" в обнародованном перечне государственных инвестиционных проектов.

Как сообщалось со ссылкой на протокол заседания комиссии от 22 апреля 2019 года, завершение реконструкции здания госучреждения "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" планировалось в 2022 году.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя Государственного управления делами Сергея Прилипко, по состоянию на 22 апреля заключен договор с ГП "НИПИ градостроительства" на разработку проектной документации объекта реконструкции.

Как сообщалось, Минфином на 2019 год были предусмотрены ассигнования в размере 10 млн грн на реализацию проекта. При этом в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 млн грн.

"Украинский дом" был открыт в 1982 году, его общая площадь составляет 20 тыс. кв.м. Конгресс-центр включает выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, девять конференц-залов. Центр получил статус национального в 2010 году.

Теги: #инвестпроект #планы #украинский_дом #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 28.11.2019
"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

14:06 28.11.2019
Кабмин перенаправил 70 млн грн с реконструкции НИР на строительство нового корпуса "Охматдета"

Кабмин перенаправил 70 млн грн с реконструкции НИР на строительство нового корпуса "Охматдета"

14:01 28.11.2019
Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

13:53 28.11.2019
Межведомственная комиссия включила в перечень госинвестпроектов еще два проекта в сфере здравоохранения на 53 млн грн

Межведомственная комиссия включила в перечень госинвестпроектов еще два проекта в сфере здравоохранения на 53 млн грн

13:53 28.11.2019
"Укрзализныця" в 2020г планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки, сократить чистую прибыль до 1,3 млрд грн

"Укрзализныця" в 2020г планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки, сократить чистую прибыль до 1,3 млрд грн

16:59 27.11.2019
Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

15:32 27.11.2019
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

14:35 27.11.2019
Кабмин принял программу медгарантий и четыре госстратегии в сфере здравоохранения

Кабмин принял программу медгарантий и четыре госстратегии в сфере здравоохранения

13:59 27.11.2019
Кабмин санкционировал укрупнение госпитальных округов до областного уровня

Кабмин санкционировал укрупнение госпитальных округов до областного уровня

10:33 25.11.2019
Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

НБУ прогнозирует объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2019г. свыше $11 млрд

ЕБА обеспокоена последними событиями вокруг НБУ и призывает власть отреагировать надлежащим образом

Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госналоговая служба отмечает снижение количества внеплановых проверок

Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков на "позитивный" вслед за суверенным

Мининфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

Банк "Сич" меняет название на Пауэр Банк

Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке

Днепровский горсовет просит Зеленского прекратить действие законов, касающихся ФЛП

Литовская Modus Grupe открыла на Прикарпатье СЭС мощностью 14 МВт

Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

НБУ прогнозирует объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2019г. свыше $11 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА