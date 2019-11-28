Экономика

14:01 28.11.2019

Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

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Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

Темпы роста промышленного производства в октябре 2019 года снизились на 5,5% по сравнению с октябрем-2018, а в целом в январе-октябре этого года промпроизводство замедлилось на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года свидетельствуют данные на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом министерство в четвертом квартале 2019 года ожидает оживления добывающей промышленности и некоторых видов перерабатывающей за счет введения обновленных производственных мощностей, высокого урожая подсолнечника и других культур и благодаря стабильному уровню покупательской способности.

Отрицательный показатель в октябре-2019 министерство поясняет ухудшением конъюнктуры заказов для внутреннего рынка, логистическими проблемами с железной дорогой, для энергетики этим фактором стали теплые погодные условия.

"Помимо этого, существенное укрепление обменного курса негативно сказалось на конкурентоспособности отечественных производителей. Положительные результаты продемонстрировали только химическое и фармацевтическое производство. Но это не позволило компенсировать падение других видов промышленности", – отмечает Минэкономики.

Теги: #планы #прогноз #промышленность #минэкономики
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