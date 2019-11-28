Экономика

12:21 28.11.2019

Банк "Сич" меняет название на Пауэр Банк

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Банк "Сич" (Киев) меняет название на Пауэр Банк.

Согласно сообщению на сайте банка, решение о переименовании приняли его акционеры на внеочередном общем собрании 27 ноября.

В нем также отмечается, что выбрав новый вектор развития, руководство Пауэр Банка планирует предпринять конкретные шаги в следующих направлениях: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также завершаются работы по созданию онлайн-банкинга.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 51-е место (1,306 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #банк #пауэр_банк
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