Экономика

19:48 27.11.2019

Литовская Modus Grupe открыла на Прикарпатье СЭС мощностью 14 МВт

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Литовская Modus Grupe открыла на Прикарпатье СЭС мощностью 14 МВт

Литовская многопрофильная компания Modus Grupe в среду открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщила Ивано-Франковская облгосадминистрация на сайте.

По словам члена правления Modus Grupe Руслана Склеповича, отвечающего за проекты в сфере возобновляемой энергетики, объем инвестиций для реализации этого проекта составил EUR11 млн, станция была построена за полгода.

"Украина географически привлекательна и перспективна для развития проектов солнечной энергетики", – цитируются его слова в сообщении.

Согласно отчету Modus Grupe за первое полугодие 2019 года, она начала строительству в Украине двух СЭС общей мощностью 46 МВт.

По информации первого заместителя главы Ивано-Франковской ОГА Марии Савки, на Прикарпатье сейчас работает 44 промышленные солнечные электростанции общей мощностью почти 130 МВт. За девять месяцев года они произвели около 100 млн кВт-ч электроэнергии, что составляет 1,5% от общего объема произведенной электроэнергии в области.

Как сообщалось, об открытии второй в Украине литовской СЭС сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду. Он также заявил, что в Украине не будет ретроспективных изменений законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса, независимо от его направления, будь то ресторанный бизнес или "зеленая" энергетика.

Modus Grupe объединяет предприятия по торговле автомобилями, развитию недвижимости, в сфере энергетики. Группа в первом полугодии 2019 года увеличила выручку на 33% – до EUR226,3 млн, в том числе в секторе альтернативной энергетики – на 73%, до EUR20,5 млн. EBITDA компании составила EUR34,4 млн. Биогазовые и солнечные электростанции компании расположены в Литве, Польше, Беларуси, Украине и Испании.

В августе 2018 года Modus Grupe заявила об инвестировании EUR30 млн в новый парк СЭС в Украине. Тогда отмечалось, что реализацией проекта мощностью 35 МВт займутся входящие в группу Green Genius и Modus Energy International. СЭС будут расположены в Житомирской области, построить их планируется во втором полугодии 2019 года.

Теги: #modus_grupe #сэс
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