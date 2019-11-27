НБУ прогнозирует объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2019г. свыше $11 млрд

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в текущем году ожидается на уровне более $11 млрд.

Такой прогноз заместитель главы Национального банка Украина Олег Чурий обнародовал в интервью UATV.

"Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году, но есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции. Это связано с тем, что доходы в Украине растут довольно быстро, номинальный рост зарплат составляет около 20%", - уточнил Чурий.

Он добавил, что укрепление гривни в 2019 году на 12% повлияло на рост доходов в валютном эквиваленте, что также является позитивным сигналом для украинцев.

"Объем репатриации дивидендов в этом году не сильно отличается от прошлогоднего. В этом году репатриировано около $3 млрд ", - сообщил Чурий.

По его словам, такой уровень показателя не угрожает финансовой стабильности, однако то, что бизнес может распоряжаться своей прибылью является привлекательным фактором для инвесторов.

Как сообщалось, 10 сентября центробанк отменил ежемесячный лимит в сумме EUR5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Согласно статистике Нацбанка, в 2018 году сумма частных денежных переводов из-за границы в Украину составила $11,1 млрд, а объем репатриации дивидендов - $3,3 млрд.