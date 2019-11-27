"Нафтогаз", ЕБРР, послы стран ЕС и Азии обсудили риски для газодобычи закона о публичных закупках

НАК "Нафтогаз Украины", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также послы стран Европейского Союза и Азии обсудили риски для добычи газа, который несет в себе закон о публичных закупках, сообщил директор по закупкам "Нафтогаза" Орест Логунов.

"Послы стран ЕС и Азии, представители ЕБРР и других банков осознают риски для добычи газа, которые несет закон о публичных закупках. Госкомпании (в отличие от своих частных конкурентов) окажутся в искусственно созданной зарегулированной среде непригодной для структурирования EPCF (engineering procurement construction financing – ИФ) и PEC (production enhancement contracts) контрактов, вендор-листов и других прогрессивных практик", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

На встрече также присутствовал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, и директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", который Верховная Рада приняла 19 сентября 2019 года.