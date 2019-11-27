Современная фарма делает акцент на генерики – Обризан

Мировые фармацевтические производители все больше ориентируются на производство генерических лекарственных средств, а не на разработку оригинальных молекул, и в ближайшие 5-10 лет такой тренд сохранится.

Такое мнение высказал генеральный директор фармацевтической компании «Дарница» Андрей Обризан, комментируя итоги крупной международной фармацевтической выставки CPhI Worldwide 2019, которая проходила в ноябре во Франкфурте (Германия).

«Разработка новых продуктов – дорогая и сложная процедура. За последние годы стоимость таких разработок существенно возросла. Если в 1980 году на $ 1 млрд инвестиций в R & D приходилось 17,3 новых лекарственных средств, то в 1990 - уже 4,8, а в 2014 - только 2 выпущенных на рынок препарата. При этом нет никакой гарантии, что процесс завершится выпуском нового лекарственного средства. Только каждый 10-й продукт доходит до стадии продажи», - объяснил он.

Обризан добавил, что вывод о растущей популярности генериков можно сделать как из посещения выставки CPhI, так и из международных аналитических отчетов.

«С одной стороны, это хорошая новость для украинской фармы и в частности для «Дарницы», потому что мы ориентированы именно на производство качественных доступных генериков. С другой стороны, мы должны жестко конкурировать с другими производителями дженериков. Эту конкуренцию трудно выиграть в одиночку. Отсюда еще один тренд – консолидация мировой фармы. Именно поэтому стратегическая цель «Дарницы» - создание международного фармацевтического бренда, сотрудничество с зарубежными партнерами», - рассказал Обризан.

CPhI Worldwide – одна из крупнейших фармацевтических выставок в мире. В этом году на нее приехали 45 тыс участников из 165 стран.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары «Дарницы» – семья Загорий.