Экономика

16:56 27.11.2019

Президент "Антонова": Износ основных средств концерна - около 80%

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Президент "Антонова": Износ основных средств концерна - около 80%

Основные средства госпредприятия "Антонов" (Киев) изношены почти на 80%, и нуждаются в системном обновлении.

Об это заявил президент "Антонова" Александр Донец в ходе "круглого стола" по вопросам авиастроения в среду в Киеве.

"Сейчас износ основных средств у нас - около 80%. Еще пять-семь лет - и все... Хочу напомнить: буквально год назад мы юридически и физически объединились с серийным заводом, который раньше назывался "Имени 50-летия октября". Это огромное предприятие было одним из самых крупных в СССР... Это предприятие длительное время было в не очень хорошем, скажем так, финансовом состоянии. Именно основная масса его оборудования и основных средств находится в тяжелом состоянии, являясь устаревшим", - сообщил президент ГП.

В то же время Донец сообщил, что программа модернизации производства госпредприятия "Антонов" на 2019-2022- гг., разработанная совместно с Украинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий, уже полностью готова.

"Там нужна довольно большая цифра. Попробуем с этой цифрой пробиться к нашим законодателям", - отметил он. 

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Теги: #износ #предприятие #антонов
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