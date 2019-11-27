Экономика

15:59 27.11.2019

Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

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Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

Кабинет министров на заседании в среду уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недавшковского", – написал он в соцсети Facebook.

Соответствующую информацию несколько позже подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, это правда. Соответствующее решение было одобрено. Это была инициатива главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля. Думаю, что он может отдельно прокомментировать основания, почему он пришел к выводу о необходимости такого решения… Мы сейчас десятками увольняем людей, которые работали в предыдущие годы. Во многих случаях причиной этому является наша убежденность либо в неэффективности, либо в коррупционной деятельности, либо в ангажированности человека. Конкретно этот случай я бы оставил для комментариев министра", – сказал он в ходе брифинга.

Как сообщалось, ранее в этот день Украинское ядерное общество (УЯО) призвало президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука не допустить увольнения президента НАЭК.

Теги: #недашковский #энергоатом #увольнение
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