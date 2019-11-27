Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 9 мес. увеличился на 18,4%

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2019 года получили от физических лиц страховых платежей на сумму 15,86 млрд грн, что на 18,4%, или на 2,47 млрд грн, больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финуслуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов.

По итогам девяти месяцев 2019 года в ТОП-10 наиболее востребованных населением Украины страховых услуг вошли следующие: страхование жизни - 3,183 млрд грн, страхование автотранспорта - 3,080 млрд грн, обязательное страхование автогражданской ответственности - 3,119 млрд грн, медицинское страхование - 1,207 млрд грн, страхование туристов - 1,187 млрд грн, страхование "Зеленая карта" - 1,039 млрд грн, страхование от несчастных случаев - 1,034 млрд грн, страхован имущества - 843,3 млн грн, страхование на случай болезни - 419,9 млн грн и страхование финансовых рисков - 326,1 млн грн.

По его мнению, рост страховых услуг населению в отличие от предыдущих лет связан не с курсовыми разницами, а, прежде всего, с ростом спроса на страхование у граждан, которые активно путешествуют, заботятся о своем здоровье и своих близких, а также думают об обеспечении "финансовой подушки безопасности" в старости.

Так в январе-сентябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года наиболее динамично предоставлялись услуги страхования туристов, которые увеличились за на 61,9%, страхование "Зеленая карта" - на 40,3%, страхование на случай болезни - на 33,6%, медицинское страхование - на 28,7%, страхование финансовых рисков - на 23,8%, страхование автотранспорта - на 20,5%, страхование жизни - на 20,3%, страхование от несчастных случаев — на 11,1%, обязательное страхование автогражданской ответственности - на 10,4% и страхование имущества - на 9,4%.

По убеждению Залетова, инициативы Нацкомфинуслуг, связанные с возможностью заключения договоров страхования жизни и расчетов по ним в иностранной валюте, которые вступили в силу 7 мая 2019 года, позволят вскоре значительно расширить линейку социально-накопительных страховых продуктов.

Дальнейшее развитие рынка страховых услуг населению, считает он, зависит от принятия изменений в законодательство, направленных на ускорение финансовой инклюзии цифровых и мобильных технологий. Кроме того, по мнению члена комиссии, важно вернуться к дискуссии относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование развития добровольного медицинского страхования и корпоративного страхования жизни. Это приведет к расширению использования страхового рынка для повышения уровня жизни населения, а также для увеличения долгосрочных инвестиций в создание современной инфраструктуры финансовой системы Украины, считает Залетов.