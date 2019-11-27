Экономика

15:45 27.11.2019

Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

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Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки, что, по его мнению, не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.

"Где взять дешевые кредиты? Этот вопрос довольно живо у нас обсуждался только что. Мы понимаем: дешевые кредиты - залог развития экономики, без этого не будет движения вперед, будет стагнация. А высокая учетная ставка, по существу, не дает возможности наполнить дешевыми кредитами кредитный рынок государства", - сказал он на брифинге после завершения выездного заседания парламентского комитета в НБУ в среду.

По словам Гетманцева, НБУ заверил депутатов, что в принципе рассматривает возможность снижения учетной ставки.

"Это уменьшение… Нам бы хотелось, чтобы оно было более ощутимым для рынка, но на этой базе у нас продолжается дискуссия, продолжаются консультации с НБУ", - отметил он.

Гетманцев также сообщил, что в ходе заседания обсуждались вопросы курса гривни и инфляции.

"Есть разные мнения экспертов … в оценке, переоценке или недооценке гривни сегодня. Эти дискуссии профессиональные. Мнения разные. Пытаемся найти общий язык, общий знаменатель. В чем-то не соглашаемся", - добавил он.

Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Теги: #учетная_ставка #рада #гетьманцев
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