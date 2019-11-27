Кабмин уволил замминистра инфраструктуры по евроинтеграции Клитину - нардеп Гончаренко

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.

Клитина была назначена заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.

Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".