Экономика

15:26 27.11.2019

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры по евроинтеграции Клитину - нардеп Гончаренко

1 мин читать
Кабмин уволил замминистра инфраструктуры по евроинтеграции Клитину - нардеп Гончаренко

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.

Клитина была назначена заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.

Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".

Теги: #клитина #кадры #мининфраструктуры #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 27.11.2019
Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

15:22 27.11.2019
В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе – Криклий

В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе – Криклий

15:14 27.11.2019
Атомщики призвали президента и премьера не допустить увольнения главы "Энергоатома"

Атомщики призвали президента и премьера не допустить увольнения главы "Энергоатома"

11:28 27.11.2019
Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

10:24 27.11.2019
Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

17:44 25.11.2019
Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

15:35 25.11.2019
В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

15:20 25.11.2019
Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

09:54 25.11.2019
Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

16:12 22.11.2019
Замминистра инфраструктуры Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом

Замминистра инфраструктуры Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского - нардеп Гончаренко

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

Деркач и Дубинский предлагают уволить руководство НБУ и крупнейших госбанков "за отмывание миллиардов"

Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы – Смолий

Дубинский обвиняет НБУ в излишнем укреплении курса гривни

ПОСЛЕДНЕЕ

Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 9 мес. увеличился на 18,4%

Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

Деркач и Дубинский предлагают уволить руководство НБУ и крупнейших госбанков "за отмывание миллиардов"

Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы – Смолий

Дубинский обвиняет НБУ в излишнем укреплении курса гривни

НБУ обратился к правоохранителям в связи акциями у его стен

Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой до рекордных $1,5 млрд

Консумерские организации обратятся к президенту с просьбой отменить мораторий на проверки на основании жалоб потребителей

Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА