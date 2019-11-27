В бюджете-2020 заложено почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отмечает, что в государственном бюджете на следующий год заложены рекордные почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе, предполагается финансовое участие международных партнеров.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в среду во время 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы под их председательством Криклий рассказал о восстановлении мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому местные жители пересекают линию разграничения. "Надо строить не стены между людьми, а мосты", - указал он.

На заседании обсуждались углубление двустороннего сотрудничества Украины и Литвы, поддержка евроатлантической интеграции Украины и восстановление Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил литовскую сторону за оказание практической помощи Украине, в частности, за медицинскую реабилитацию раненых украинских военнослужащих, уже более 270 из которых прошли ее в Литве.

"Также спасибо за социальное восстановление Донбасса. В частности, проект обустройства авдеевской школы стоимостью 1 млн евро", - отметил Зеленский.