НБУ обратился к правоохранителям в связи акциями у его стен

Национальный банк Украины (НБУ) подал заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что спекуляции митингующих у его стен являются заказными, сообщил глава правления центробанка Яков Смолий.

"Мы подали заявление в правоохранительные органы о том, что митинги являются проплаченными. У нас есть свидетели, есть зафиксированные моменты, что людям платят за то, что они здесь стоят", - сказал он на брифинге в среду после завершения в НБУ выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, заместитель главы этого комитета Дубинский (фракция "Слуга народа") отрицает причастность к организации митингов возле центробанка.

"Относительно участия Дубинского. Этот вопрос поднимался на комитете. Дубинский отрицает свою причастность к организации этого мероприятия, в то же время высказывается за поддержку митингующих", - сказал он.