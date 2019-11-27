Консумерские организации обратятся к президенту с просьбой отменить мораторий на проверки на основании жалоб потребителей

Организации по защите прав потребителей обратятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить мораторий на проверку бизнеса на основании жалоб клиентов, сообщил представитель Консумерской ассамблеи Украины Андрей Лыга на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы приветствуем подписанный президентом закон о кэшбеке, однако намерены обратиться к нему с просьбой об отмене моратория на проверки на основании жалоб потребителей", - сказал он, отметив, что, нельзя, с одной стороны, защищать потребителя, а с другой - эту защиту снимать.

"Прошлая власть уже вводила мораторий. Ни к чему хорошему для потребителя это не привело: много отравлений, общее ухудшение ситуации с защитой прав потребителей", - сказал Лыга.

При этом он отметил, что введение механизма кэшбек вызывает большое сопротивление со стороны недобросовестного бизнеса, хотя он полностью соответствует европейским стандартам защиты прав потребителей, позволяющих покупателям контролировать рынок и влиять на него. Механизм кэшбека является одним из инструментов такого влияния, поскольку даст каждому потребителю возможность проверить, выдали ему легальный фискальный чек или бесполезную бумажку. "А это фактически сразу ставит крест на контрабандной продукции, уклонении от уплаты налогов и, главное, защитит рядового покупателя", - резюмировал Лыга.

Как ранее сообщалось, глава государства подписал законы "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019г.

Законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля над расчетными операциями. Реализация их положений будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.

Так, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020г так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Внедрение механизма кэшбека поддержали участники Консумерской ассамблеи Украины - крупнейшие общественные объединения, занимающиеся защитой прав потребителей. Они считают инновационной эту законодательную инициативу, констатируя, что работники Госпродпотребслужбы неэффективны в современной практике, так как некорректно реагируют на жалобы потребителей, затягивают сроки рассмотрения жалоб по существу и склонны к коррупции.

78 бизнес украинских ассоциаций в обращении к органам власти отметили, что «кешбек для покупателя» существенно повысит ответственность бизнеса перед потребителем. О поддержке «кешбека для покупателей» заявляла и Европейская Бизнес Ассоциация.