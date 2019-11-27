Экономика

12:45 27.11.2019

Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря

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Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря, передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал он журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - сказал Витренко.

Теги: #нафтогаз #газ #контракт #транзит #витренко
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