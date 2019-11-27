Легализация придаст криптовалютам статус товара – юрист

Предложенный депутатами механизм легализации криптовалют придаст им статус товара, а не платежного средства, что упростит связанные с криптовалютами операции, считает старший юрист юридической компании Legal House Денис Грищенко.

"Криптовалюты получат статус именно товара, а не платежного средства или ценной бумаги. Таким образом, любые операции, связанные с оборотом крипты, будут существенно упрощены. Как товар, крипта сможет находиться на балансе предприятий или просто во владении физических лиц", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенные группой народных депутатов изменения в Налоговой кодекс и ряд законов относительно легализации криптовалют (законопроект №2461).

Грищенко также отметил, что в случае принятия законопроекта в Украине "будут узаконены правоотношения с криптовалютами – появляется правовое регулирование самого криптоактива, соответственно, любые сделки, связанные с криптой, получают легальный статус и защищенность законом".

Кроме того, он считает, что легализация криптовалюты будет иметь значительный положительный эффект для экономики Украины, так как операции и прибыль от этих операций будут облагаться налогом.

"Сейчас владельцы крипты не платят никаких налогов и в случае, если они декларируют доход от продажи крипты, он попадет в категорию "другие доходы" с налогообложением по ставке 18% плюс 1,5%-ный военный сбор от дохода для физлица, т.е. налог применяется к общей сумме сделки. Поэтому внедрение 5%-ной ставки налога на прибыль, которая будет исчисляться как разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки, станет очень приятной новостью", - сказал он.

Юрист обратил внимание, что налогообложение прибыли, полученной от продажи крипты, "является подтверждением личных доходов, что крайне важно в сегодняшних реалиях тотальной налоговой прозрачности и в преддверии налоговой амнистии".

Грищенко также прогнозирует, что в случае легализации криптовалют деятельность компаний-криптообменников обретет законный статус. "Сегодня украинские предприниматели, оказывающие услуги по обмену или хранению криптоактивов, делают это с высокой вероятностью предъявления к ним обвинений в пособничестве легализации доходов, полученных преступным путем, что влечет возбуждение уголовного дела, обыски и необоснованные проверки. Минимизацией таких рисков на сегодняшний день является вывод бизнеса за границу, где такая деятельность является законной. Если Украина создаст правовую базу для посреднических операций с криптоактивами, необходимость уводить бизнес за границу уменьшится", - сказал он.

Вместе с тем юрист отмечает, что "криптовалюта - это абсолютно новое явление для украинского законодательства и ее легализация не принесет мгновенных результатов".

"Легализация крипты будет иметь длительный переходной период для ее адаптации к украинским реалиям. Соответственно, чем раньше она будет легализирована, тем раньше она станет полноценным инструментом в товарных операциях Украины, и тем скорее бюджет Украины сможет рассчитывать на дополнительные поступления от налогообложения операций с криптоактивами", - резюмировал Грищенко.

Как сообщалось, группа народных депутатов от партий "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина" предлагает Верховной Раде законодательно легализировать криптовалюту и в первые пять лет установить льготную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 5% для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов. Законопроект определяет термины "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Также законопроект предлагает рассчитывать инвестиционную прибыль от операций с криптоактивами как положительную разницу между доходом, полученным плательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется документами на покупку такого актива и/или создания его. В Минцифры уточнили, операции по продаже криптоактивов не являются объектом обложения НДС.

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования и представителями министерства.

Концепция регулирования операций с криптовалютами определяет Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины главным регулятором на рынке криптовалют и закрепляет за ней, в частности, лицензирование криптобирж и криптообменников. В то же время Госфинмониторингу отводится контроль за криптобиржами, а Министерству финансов и Государственной фискальной службе, функции которой сейчас выполняет Госналоговая, – за уплатой налогов с доходов от операций с криптовалютами.