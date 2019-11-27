Экономика

11:28 27.11.2019

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

1 мин читать
Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

Печерский районный суд Киева 25 ноября открыл производство в гражданском деле по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 26 ноября.

Среди ответчиков указаны также Министерство финансов, Кабинет Министров, в качестве третьего лица - Национальный банк Украины (НБУ) и Генеральная прокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Как сообщалось, НБУ в сентябре текущего года согласовал 9 независимых членов набсовета ПриватБанка во главе с Шэрон Искья.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #кадры #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 27.11.2019
Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

09:53 27.11.2019
Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

17:44 25.11.2019
Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

15:35 25.11.2019
В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

15:20 25.11.2019
Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

10:48 25.11.2019
Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

09:54 25.11.2019
Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

17:21 22.11.2019
Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

11:09 22.11.2019
Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

11:08 22.11.2019
Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря

Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража

Прибыль НБУ к распределению за 9 мес.-2019 составила около 30 млрд грн

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

ПОСЛЕДНЕЕ

Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря

Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража

Легализация придаст криптовалютам статус товара – юрист

Прибыль НБУ к распределению за 9 мес.-2019 составила около 30 млрд грн

"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил чистую прибыль на 24%

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут в Брюсселе 29 ноября - источник

Авиационные власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

Украина в октябре привлекла около EUR250 млн от Cargill - Минфин

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября

Минэкоэнерго Украины обнародовало проект изменений в постановление о ПСО с внедрением фиксированной цены на газ на январь-апрель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА