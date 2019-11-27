Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

Печерский районный суд Киева 25 ноября открыл производство в гражданском деле по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 26 ноября.

Среди ответчиков указаны также Министерство финансов, Кабинет Министров, в качестве третьего лица - Национальный банк Украины (НБУ) и Генеральная прокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Как сообщалось, НБУ в сентябре текущего года согласовал 9 независимых членов набсовета ПриватБанка во главе с Шэрон Искья.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.