Экономика

10:24 27.11.2019

Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

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Мининфраструктуры ищет госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы на должности представителей государства - членов наблюдательных советов "Укрпошты", международного аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов (АМПУ).

Соответствующие объявления размещены 26 ноября на сайте министерства.

"Сегодня объявили конкурсы о проведении отборов на должности представителя государства - члена наблюдательного совета АО "Укрпошта", международного аэропорта "Борисполь" и АМПУ", - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры главу ведомства Владислава Криклия, который уточнил, что цель корпоратизации государственных предприятий - привлечь к процессам управления качественных менеджеров.

Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также безупречную деловую репутацию.

Членом набсоветов госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий либо иных хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией в чей набсовет планируют войти

Документы на участие в конкурсах подаются на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для набсовета "Укрпошты" и 3 декабря - для АМПУ и аэропорта.

Результаты отбора будут обнародованы в течение тридцати календарных дней от завершения

Теги: #госпредприятия #конкурс #кадры #мининфраструктуры
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