"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил чистую прибыль на 24%

"Кернел", один из крупнейших украинских агрохолдингов, завершил первый квартал 2020 финансового года (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $59,61 млн, что на 24% меньше, чем в первом квартале 2019 ФГ и во многом связано с перерасчетом финансовых расходов по новому стандарту IFRS16.

Согласно отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в среду, ее выручка за указанный период сократилась из-за уменьшения объема трейдинга на 25,8% - до $845,84 млн.

Однако EBITDA благодаря повышению рентабельности в переработке масличных и небольшому повышению этого показателя в растениеводстве выросла на 5% – до $106,5 млн, говорится в документе.

В частности, в сегменте переработки масличных EBITDA увеличилась на 38% – до $22 млн, в растениеводстве – на 10%, до $58 млн, однако она сократилась на 8% в сегменте инфраструктуры и трейдинга – до $35 млн. Дополнительное негативное влияние оказал рост нераспределенных корпоративных расходов на 40% – до $9 млн.

В то же время компания указывает, что прогноз EBITDA в сегменте инфраструктуры и трейдинга в 2020 финансовом году остается положительным, и она станет крупнейшим вкладчиком в EBITDA Группы в 2020 финансовом году благодаря вводу в эксплуатацию нового терминала по экспорту зерна в январе 2020 года, росту объемов экспорта зерна, а также существенному вкладу собственных перевозок зерна.

"Кернел" сообщил, что на дату составления отчета была завершена уборка урожая на 513 тыс. га и достигнута рекордная за всю историю урожайность пшеницы – 5,9 т/га (рост на 16% г/г) и подсолнечника – 3,5 т/га (рост на 11% г/г), хотя урожайность кукурузы снилась до 8,6 т/га (на 13% г/г).

"Мы ожидаем, что EBITDA в сегменте растениеводства за весь 2020 финансовый год превысит $100 млн, ослабленная меньшей урожайностью кукурузы, снижением цен на зерно в годовом исчислении и ростом себестоимости, усиленным укреплением гривни", – говорится в отчете.

Валовая прибыль "Кернел" в первом квартале 2020 ФГ сократилась на 9,9% - до $85,86 млн, операционная – на 0,5%, до $82,09 млн.

Чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2019 года достиг $1,144 млрд, увеличившись за квартал на 65%. Такой рост связан с краткосрочными заимствованиями на пополнение оборотных средств в начале сезона и $307 млн новых арендных обязательств согласно стандарту IFRS16.

"Кернел" указывает, что готовые к продаже товарно-материальные запасы за первые три месяца нового финансового года увеличились на $275 млн – до $568 млн, что обусловлено закупками зерна и подсолнечника.

В результате чистый долг с поправкой на эти запасы вырос до $576 млн на 30 сентября с $400 млн на 30 июня, причем рост обусловлен исключительно введением IFRS 16, поясняет компания. Согласно ее данным, соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 2 до 3,3.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2019ФГ с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ, а его выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.