Экономика

09:48 27.11.2019

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут в Брюсселе 29 ноября - источник

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Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут в Брюсселе 29 ноября - источник

 Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС - РФ - Украина консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ИФ) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

Теги: #газ #консультации #брюссель #транзит
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