Минэкоэнерго Украины обнародовало проект изменений в постановление о ПСО с внедрением фиксированной цены на газ на январь-апрель

Министерство энергетики и окружающей среды Украины обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года.

"Это позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК "Нафтогаз Украины" продажи природного газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апрель 2020 года", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, отмечается, что в случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

В Минэкоэнерго опасаются, что при отсутствии транзита и без внедрения "рыночного" механизма фиксированной цены повысится риск срыва стабильного прохождения отопительного сезона, а также увеличатся расходы государства на субсидии для населения.

По прогнозу "Нафтогаза", отсутствие транзита газа может повлечь увеличение цены на газ с 1 января 2020 года до 10,751 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (тут и далее - без НДС и тарифов на транспортировку и распределение), что в 1,8 раза больше установленной НАК цены для промышленности на декабрь 2019 года в размере 5,861 тыс. грн.

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 22 ноября спрогнозировал, что фиксированная цена на 4 месяца 2020 года для населения и тепловиков составит около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Позднее, 25 ноября, министр сообщил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время накопленные запасы в подземных хранилищах, закупленные летом-осенью по низким сезонным ценам, позволяют предложить населению и тепловикам рыночную микс-цену.

"Цена будет изменена на эту "страховую", форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую (фиксированную - ИФ) цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта", - пояснил министр.

В то же время ранее Оржель отмечал, что отказ потребителей от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус ", но решение покупать газ по "фиксированной" цене или нет должен принимать сам потребитель.

Проект постановления может быть вынесен на утверждение Кабинетом министров на одно из двух ближайших заседаний.

Как сообщалось, в настоящее время, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.