NEQSOL планирует инвестировать $400 млн в "Vodafone Украина" и рассматривает ряд других инвестпроектов в Украине - Арахамия

Группа компаний NEQSOL Holding (в которую входит азербайджанский Bakcell, опосредованно купивший мобильного оператора "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина")) планирует инвестировать $400 млн в приобретенного украинского оператора, написал в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также отметил, что как секретарь Национального совета инвестиций при президенте Украины располагает информацией о том, кто по сути выкупил ПрАО "ВФ Украина" у российской "МТС".

"Делали длинного due diligence (юридическая экспертиза – ИФ). Азербайджанцы в доле с катарцами", - сообщил Арахамия, подчеркнув, что "МТС" не имела никаких инвестиционных планов в Украине, тогда как азербайджанская сторона планирует активно инвестировать в развитие актива.

"Новые владельцы уже закомитили $400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране", - отметил он.

По мнению главы фракции "Слуга народа", чтобы у рынка была возможность в полной мере оценить влияние этой сделки на индустрию, необходимо обнародовать большое количество информации с ограниченным доступом.

"На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, ищущий экзит (выход из инвестиции – ИФ), сменился активным, ищущим экспансию", - подчеркнул он.

Группа компаний NEQSOL Holding основана в 1990-х годах и ведет деятельность в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. В состав группы входят Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream)ю

Группа NEQSOL Holding вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др. Группа инвестирует в проекты в целях создания Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией. В начале 2010-х годов группа вышла на строительный рынок.

Как сообщалось, lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский сказал, что продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора.

По мнению национального оператора фиксированной связи компании "Укртелеком" (владеет мобильным оператором компанией "ТриМоб"), продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала.

Российская "МТС" подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

МТС через свою 100%-ную "дочку" Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. По итогам июля-сентября 2019 года он вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль составила 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

В 2018 году "Vodafone Украина" сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн, объяснив это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в 2018 году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

К настоящему времени "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V., является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.