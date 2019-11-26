Экономика

16:43 26.11.2019

NEQSOL планирует инвестировать $400 млн в "Vodafone Украина" и рассматривает ряд других инвестпроектов в Украине - Арахамия

4 мин читать
NEQSOL планирует инвестировать $400 млн в "Vodafone Украина" и рассматривает ряд других инвестпроектов в Украине - Арахамия

Группа компаний NEQSOL Holding (в которую входит азербайджанский Bakcell, опосредованно купивший мобильного оператора "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина")) планирует инвестировать $400 млн в приобретенного украинского оператора, написал в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также отметил, что как секретарь Национального совета инвестиций при президенте Украины располагает информацией о том, кто по сути выкупил ПрАО "ВФ Украина" у российской "МТС".

"Делали длинного due diligence (юридическая экспертиза – ИФ). Азербайджанцы в доле с катарцами", - сообщил Арахамия, подчеркнув, что "МТС" не имела никаких инвестиционных планов в Украине, тогда как азербайджанская сторона планирует активно инвестировать в развитие актива.

"Новые владельцы уже закомитили $400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране", - отметил он.

По мнению главы фракции "Слуга народа", чтобы у рынка была возможность в полной мере оценить влияние этой сделки на индустрию, необходимо обнародовать большое количество информации с ограниченным доступом.

"На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, ищущий экзит (выход из инвестиции – ИФ), сменился активным, ищущим экспансию", - подчеркнул он.

Группа компаний NEQSOL Holding основана в 1990-х годах и ведет деятельность в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. В состав группы входят Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream)ю

Группа NEQSOL Holding вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др. Группа инвестирует в проекты в целях создания Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией. В начале 2010-х годов группа вышла на строительный рынок.

Как сообщалось, lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский сказал, что продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора.

По мнению национального оператора фиксированной связи компании "Укртелеком" (владеет мобильным оператором компанией "ТриМоб"), продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала.

Российская "МТС" подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

МТС через свою 100%-ную "дочку" Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. По итогам июля-сентября 2019 года он вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль составила 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

В 2018 году "Vodafone Украина" сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн, объяснив это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в 2018 году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

К настоящему времени "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V., является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #инвестиции #vodafone #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 26.11.2019
Использование опыта Эстонии в трансформации Украины и ее возможности по привлечению эстонских инвестиций обсудил Зеленский с премьером Ратасом

Использование опыта Эстонии в трансформации Украины и ее возможности по привлечению эстонских инвестиций обсудил Зеленский с премьером Ратасом

00:09 26.11.2019
"МТС" - один из самых успешных инвесторов в Украине

"МТС" - один из самых успешных инвесторов в Украине

17:08 25.11.2019
lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

12:04 25.11.2019
После продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала - Арахамия

После продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала - Арахамия

01:03 22.11.2019
Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по фактам взяток со стороны депутатов

Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по фактам взяток со стороны депутатов

16:45 21.11.2019
В "Слуге народа" разрабатывают положение о своей фракции - Арахамия

В "Слуге народа" разрабатывают положение о своей фракции - Арахамия

13:50 21.11.2019
Стефанчук вернет деньги, которые государство компенсировало ему за жилье - Арахамия

Стефанчук вернет деньги, которые государство компенсировало ему за жилье - Арахамия

13:44 21.11.2019
Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы – Арахамия

Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы – Арахамия

18:33 20.11.2019
Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

14:30 19.11.2019
"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 29,7%

"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 29,7%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" начала транспортировку ливийской нефти на Кременчугский НПЗ

Regal Petroleum предварительно договорилась о покупке НПК "Укрнафтинвест" Черныш и Козаченко за $40 млн

Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

Трехсторонняя встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров может состояться в начале декабря - источник

Дата следующих переговоров по транзиту газа пока не известна - Оржель

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укртранснафта" начала транспортировку ливийской нефти на Кременчугский НПЗ

Без нового контракта газ из РФ при транзите через Украину после 1 января будет закачен в ПХГ до момента документального оформления

Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет "изыматься" и направляться на субсидирование

МВФ предостерегает от нулевой ставки налога при амнистии капиталов в случае реинвестирования их в облигации

НБУ к середине 2020г завершит обновление банкнотно-монетного ряда гривни

Украина готовится ввести пошлины на молдавский и белорусский прокат – СМИ

Минэкоэнерго изучает возможности для запуска в Украине рынка тепловой энергии

Regal Petroleum предварительно договорилась о покупке НПК "Укрнафтинвест" Черныш и Козаченко за $40 млн

Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $63,7 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА