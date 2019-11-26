Экономика

15:07 26.11.2019

Без нового контракта газ из РФ при транзите через Украину после 1 января будет закачен в ПХГ до момента документального оформления

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Без нового контракта газ из РФ при транзите через Украину после 1 января будет закачен в ПХГ до момента документального оформления

Российский газ при продолжении после 1 января 2020 года транзита через территорию Украины при отсутствии соответствующего контракта будет закачиваться в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) до момента документального оформления ресурса, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", – написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

На прошедших в сентябре в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.

"Газпром" 18 ноября за подписью председателя правления Алексея Миллера направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

НАК "Нафтогаз Украины" в ответе "Газпрому", в свою очередь, настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между ПАО "Газпром" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Теги: #контракт #транзит #витренко #пхг #рф #газ
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