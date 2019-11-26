Экономика

11:32 26.11.2019

НБУ к середине 2020г завершит обновление банкнотно-монетного ряда гривни

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НБУ к середине 2020г завершит обновление банкнотно-монетного ряда гривни

Национальный банк Украины (НБУ) завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты.

Как сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко на брифинге во вторник в Киеве, 20 декабря 2019 года будут введены в обращение монеты номиналом 5 грн и обновленные банкноты номиналом 50 грн.

Обновленные банкноты номиналом 200 грн появятся в обращении 25 февраля 2020 года, а в середине 2020 года - монеты номиналом 10 грн.

Теги: #нбу #гривня
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