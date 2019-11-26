Украина готовится ввести пошлины на молдавский и белорусский прокат – СМИ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) до 1 января 2020 г. должна принять решение по итогам антидемпингового расследования относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей, начатое в июле 2018 г. Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.

Расследование было начато по инициативе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) и неоднократно продлевалось – в его обращении говорится о демпинговом импорте со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, который нанес жалобщику ощутимый ущерб.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отмечают, что импорт в Украину горячекатаных прутков из Беларуси и Молдовы осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли привести к причинению вреда украинским производителям

Вероятность принятия решения в пользу инициатора расследования очень высока – об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Ранее МКМТ уже удовлетворила жалобу АМКР и ограничила импорт прутков из России, введя в феврале 2018 г. пошлины на импорт из РФ арматуры и катанки.

В то же время, выводы инициатора расследования о вреде украинским производителям противоречат позиции ряда отечественных импортеров и потребителей горячекатаных прутков.

Импортеры и конечные потребители прутков в своих комментариях отмечают, что ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не предоставило в своей жалобе доказательств наличия причинно-следственной связи между демпинговым импортом и якобы причиненным АМКР вредом (наличие которого является обязательным для применения антидемпинговых мер).

По мнению импортеров и потребителей (ООО «АВ Металл Груп», ООО «Альтаир-Д», ЧАО «ПО «Стальканат-Силур», ООО «Нейл», ЧАО «Днепрометиз»), применение антидемпинговых мер в части импорта прутков приведет к закрытию альтернативных источников поставок прутков (что может привести даже к дефициту на рынке Украины), полной монополизации рынка со стороны ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а также повышению себестоимости производства перерабатывающей отрасли.

Поставки горячекатаных прутков на украинский рынок в настоящее время обеспечивают три предприятия: «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь»), Белорусский металлургический завод (БМЗ) и Молдавский металлургический завод (ММЗ).

Еще одно предприятие – ПАО «Днепровский металлургический комбинат» – сократило объемы выпуска в несколько раз и периодически простаивает из-за перебоев с поставками коксующегося угля. Остальные производители оказались на неподконтрольной Украине территории в Донецкой области и, насколько известно, прекратили выпуск прутков.

По данным ОП «Укрметаллургпром», доля комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» на рынке металлопроката Украины давно превысила порог в 35%. На рынке же горячекатанных прутков доля криворожского комбината приближается к 90%, тогда как доля импорта из Беларуси и Молдовы минимальна.

В частности, по данным ООО «АВ Металл Груп» (импортер прутков), в разные периоды с начала 2013 г. доля импорта горячекатаных прутков из Беларуси в потреблении колебалась в пределах 0,06-2,58%, иногда возрастая максимум до 4,68%, а доля импорта из Молдовы составляла 0,25-0,56%, иногда повышаясь максимум до 8,12%.

В ООО «АВ Металл Груп» опасаются, что введение антидемпинговых мер станет причиной абсолютной монополизации рынка со стороны ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – это даст предприятию возможность повышать цены, а также диктовать в одностороннем порядке условия продажи и поставок. По данным ООО «АВ Металл Груп», АМКР в прошлом искусственно завышал цены на прутки на внутреннем рынке.

В случае введения санкций против БМЗ и ММЗ пострадают украинские потребители импортируемого проката: ЧАО «ПО «Стальканат-Силур», ЧАО «Днепрометиз», ООО «Нейл».

В своих комментариях ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» и ООО «Нейл» обращают внимание на недостаточно высокое качество продукции ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме того, некоторые товарные позиции, поставляемые с ММЗ и БМЗ, украинский монополист вообще не производит.

«Введение антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальной катанки происхождением из Республики Беларусь и Республики Молдова лишит ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» поставщиков высококачественной продукции (особенно тех видов, которые не производятся в Украине или производится в ограниченном ассортименте по европейским стандартам», – комментируют в ЧАО «ПО «Стальканат-Силур». На рынке стран ЕС «Стальканат-Силур» является прямым конкурентом ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по ряду товарных позиций, производимых из полуфабриката, поставляемого с БМЗ и ММЗ.

В комментариях ООО «АВ Металл Груп» говорится, что в течение 2014-2017 гг. у ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» были проблемы с доступом к сырью и с их транспортировкой готовой продукции, что создает еще больший риск дефицита прутков на внутреннем рынке Украины.

На ЧАО «Днепрометиз» уточняют, что срывы сроков поставок со стороны АМКР неоднократно становились причиной остановки метизных предприятий Украины.

Применение антидемпинговых мер по результатам расследования приведет к ограничению конкуренции на внутреннем рынке и к его окончательной монополизации со стороны основного игрока, уверены участники украинского рынка.

В сложившихся условиях участники рынка считают необходимым сохранять альтернативные источники поставок прутков на рынок Украины. Это позволит продолжать своевременно и в полной номенклатуре наполнять каналы сбыта, не испытывая ценовых искажений, и, как следствие, удовлетворять запросы различных групп конечных потребителей в Украине.

Импортеры и потребители прутков высказывают уверенность, что неприменение антидемпинговых мер не навредит интересам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Это объясняется тем, что АМКР практически полностью обеспечивает поставки прутков на внутренний рынок, тогда как доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке минимальна.

В то же время ЧАО «Днепрометиз» и ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» подчеркивают, что введение антидемпинговых мер против БМЗ и ММЗ станет причиной уменьшения объемов продаж конечной продукции украинских потребителей, увеличению убыточности, сокращению персонала.