Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК составляет $63,71 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,26 (0,41%), до $63,65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт поднялся в цене на $0,24 (0,42%), до $58,01 за баррель.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. млн баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель. Однако это по-прежнему является максимумом с июля, поскольку добыча нефти в стране продолжает расти.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается на встречу стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.