Экономика

19:06 25.11.2019

ЦБ Польши привез в страну 100 тонн золота из Банка Англии

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ЦБ Польши привез в страну 100 тонн золота из Банка Англии

Национальный банк Польши (NBP) привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые ранее хранились в Банке Англии.

Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка, говорится в его сообщении.

Как заявлял NBP в июле, золотые резервы в 2018-2019 гг. выросли на 125,7 тонны - до 228,6 тонны, при этом почти половину из них планируется перевезти в Польшу.

Глава NBP Адам Глапиньский на пресс-конференции в понедельник сказал, что около 123 тонн золота из резервов остаются в Великобритании, сообщает британское издание First News.

Стоимость золотых резервов Польши составляет сейчас около 9,84 млрд евро.

Теги: #золото #репатриация #польша
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