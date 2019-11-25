ЦБ Польши привез в страну 100 тонн золота из Банка Англии

Национальный банк Польши (NBP) привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые ранее хранились в Банке Англии.

Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка, говорится в его сообщении.

Как заявлял NBP в июле, золотые резервы в 2018-2019 гг. выросли на 125,7 тонны - до 228,6 тонны, при этом почти половину из них планируется перевезти в Польшу.

Глава NBP Адам Глапиньский на пресс-конференции в понедельник сказал, что около 123 тонн золота из резервов остаются в Великобритании, сообщает британское издание First News.

Стоимость золотых резервов Польши составляет сейчас около 9,84 млрд евро.